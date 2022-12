Ue: de Guindos (Bce), economia Eurozona si trova in una situazione "molto difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Eurozona si trova in una situazione "molto difficile" poiché l'inflazione non sarà in linea con gli obiettivi fissati dall'Europa fino alla seconda metà del 2025. Lo ha detto il vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos, in un'intervista rilasciata alla Confederazione spagnola delle associazioni di giovani imprenditori (Ceaje), in cui avverte che questo scenario rappresenta "una sfida per le aziende e la loro sostenibilità". Secondo le ultime proiezioni macroeconomiche dell'istituto, il rallentamento globale e le condizioni di finanziamento più rigide stanno pesando sull'attività economica e hanno già portato a un forte rallentamento della crescita del Pil reale nel terzo trimestre del 2022. A questo proposito, de Guindos ha sottolineato che la prudenza è "molto importante" perché l'attuale incertezza rende ancora più difficile per le aziende e gli imprenditori allocare il proprio capitale. "L'attuale contesto economico, caratterizzato da un'inflazione elevata, da una bassa crescita e da un inasprimento delle condizioni di finanziamento, pone le imprese dell'area dell'euro di fronte a sfide considerevoli e incide sulla loro competitività complessiva", ha ammonito il vicepresidente della Bce. (Spm)