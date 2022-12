Brasile: governo stanzia fondi per onorare debiti con organizzazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha stanziato circa 4,6 miliardi di real (835 milioni di euro) per onorare i debiti che il Paese ha accumulato con alcune organizzazioni internazionali e banche di sviluppo nel corso degli ultimi anni. Secondo il ministero degli Esteri la cifra dovrebbe essere sufficiente a eliminare tutti i debiti pregressi, il che "rafforzerà la posizione del Paese nel sistema multilaterale e nella comunità internazionale". "Il governo brasiliano non ha risparmiato sforzi per affrontare la cronica irregolarità dei pagamenti e il debito accumulato. L'Itamaraty (ministero degli Esteri) ha disposto numerosi provvedimenti per assicurare le risorse necessarie per far fronte agli impegni vincolanti assunti dal Brasile in ambito internazionale e ratificati dal parlamento", ha riferito il ministero in una nota. (segue) (Brb)