Brasile: governo stanzia fondi per onorare debiti con organizzazioni internazionali (2)

- All'inizio del mese il coordinatore del gruppo di transizione del governo eletto di Luiz Inacio Lula da Silva, Aloizio Mercadante aveva denunciato che il governo brasiliano doveva circa 5 miliardi di reais organizzazioni internazionali, come le Nazioni unite (Onu), l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo). Mercadante ha spiegati che i debiti e il conseguente rischio di esclusione sono considerati un ostacolo per i piani del governo eletto di recuperare il riconoscimento del Brasile sulla scena internazionale, dal momento che, qualora non fossero sanati, i debiti potrebbero portare alla sospensione del diritto di voto del Brasile nei consessi internazionali. (Brb)