Infrastrutture: soddisfazione Salvini per ok Cipess a 4,5 miliardi di investimenti Anas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Particolare attenzione anche alla salvaguardia del patrimonio esistente di ponti e viadotti Anas, il cui investimento per ulteriori 174 milioni di euro si aggiunge ai 275 milioni di euro del "Fondo Complementare" connesso al Pnrr per il Programma Shm (Structural Health Monitoring) per la manutenzione predittiva. Assegnata anche una quota consistente di risorse relative alla manutenzione programmata per un totale di quasi il 40 per cento dei fondi. La proposta di allocazione dei fondi della legge di bilancio 2022, in particolare per le nuove opere, è stata formulata in funzione dello sviluppo del livello progettuale utile per l’appalto e dello sviluppo dell’iter autorizzativo; con tali presupposti si sono allocate le risorse sulle annualità 2022 e 2023. (Com)