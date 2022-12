Capodanno: assessore Roma, nessun cambio in cast artistico, Madame confermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantante Madame, che salirà sul palco del Circo Massimo per il concertone di Capodanno, avrebbe falsificato la certificazione verde di avvenuta vaccinazione per il Covid 19. A seguito delle polemiche di oggi in una nota l'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, spiega: "Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023’ non cambia. Ci auguriamo, ad ogni modo - aggiunge - che l’artista possa chiarire la sua posizione". (Com)