Bolivia-Perù: governi promuovono scambio esperienza su tecnologia nucleare civile (2)

- La Bolivia conta a breve di concludere la costruzione del centro di ricerca nucleare boliviano, nella città di El Alto, dove promuovere lo sviluppo della ricerca e la fornitura di beni e servizi per le applicazioni della tecnologia nucleare a scopi civili. Il Perù promuove questo tipo di attività da oltre 47 anni. Pacheco ha per questo sottolineato che la visita all'Ipen apre possibilità di cooperazione scientifica a beneficio di entrambi i paesi. "Abbiamo strutture moderne e nuove. Pertanto, è importante scambiare esperienze con i nostri vicini nella regione, per poter destinare meglio gli sforzi e migliorare le nostre capacità e ottimizzare il potenziale del Cidtn", ha sottolineato. Gli scienziati hanno anche condiviso informazioni sul monitoraggio ambientale e sulle attività in radiobiologia e citogenetica e radioecologia. (Brb)