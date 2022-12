Germania: “Faz”, il Pacchetto crescita 2023-2024 del ministero delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze tedesco ha completato l’elaborazione del Pacchetto per la crescita 2023-2024. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che ha visionato il documento, l’obiettivo del titolare del dicastero, Christian Lindner, l’obiettivo è “riportare la Germania in primo piano nella competizione”. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) vuole dunque avviare una “svolta epocale” nella politica economica, analoga a quella che il Paese ha intrapreso in materia di difesa e sicurezza a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina.Il cambiamento è necessario perché nell’energia, nelle infrastrutture, nei lavoratori qualificati, la Germania “rimasta indietro ovunque”. Come si legge nel Pacchetto per la crescita 2023-20234, “dopo un decennio di politica di distribuzione e sostegno alla domanda, dobbiamo osare un'inversione di tendenza normativa per la politica dell’offerta”. In precedenza, la Germania poteva permettersi “in una certa misura” svantaggi competitivi come tasse elevate, burocrazia complessa e lentezza nella modernizzazione perché poteva contare su un’ampia manodopera specializzata e su costi relativamente bassi per l’energia. Ora, invece, l’elevato tasso di inflazione, i deficit nella modernizzazione, la carenza di lavoratori qualificati e le incertezze nell'approvvigionamento di energia stanno facendo salire i costi. “ Nonostante tutti gli sforzi” del governo federale, è probabile che il prezzo dell’energia rimanga più elevato rispetto al passato. Di conseguenza, la competitività delle imprese tedesche è sotto pressione e i posti di lavoro non sono più garantiti. Per il ministero delle Finanze tedesco, “non possiamo far fronte a questa sfida a lungo termine con più fondi statali e sussidi alla politica industriale.” (segue) (Geb)