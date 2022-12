Germania: “Faz”, il Pacchetto crescita 2023-2024 del ministero delle Finanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitale internazionale deve essere indirizzato verso la Germania invece di farlo defluire dal Paese. A tal fine, nella politica di bilancio, devono essere evitati ulteriori oneri e vanno introdotti premi per gli investimenti delle aziende, le cui attività di ricerca devono essere finanziate dallo Stato. Inoltre, va migliorata la partecipazione al capitale dei dipendenti. Allo stesso tempo, “è ipotizzabile una riduzione generalizzata dell’imposta sul reddito e di quella sulle società”. La svolta nella politica economica prevede poi di rendere il mercato del lavoro più favorevole all'occupazione, tra l’altro rafforzando gli incentivi al lavoro coordinando i diversi sussidi. Altre proposte riguardano la flessibilità dell'orario di lavoro e la disciplina speciale sulla cassa integrazione, affinché questo aiuto sia “temporaneo” e concesso esclusivamente “per breve durata”. Il ministero delle Finanze tedesco intende poi promuovere l’immigrazione di lavoratori qualificati in Germania. Nel 2023, il dicastero vuole presentare una legge per ridurre la burocrazia al fine di accelerare i progetti infrastrutturali e le gare di appalto Ulteriori obiettivi del dicastero di Linder sono un accordo di libero scambio tra Germania e Stati Uniti, il proseguimento del funzionamento delle centrali nucleari tedesche oltre la scadenza del 15 aprile 2023 e la revoca del divieto di fratturazione idraulica, così da sviluppare depositi di gas nel Paese. (segue) (Geb)