Germania: “Faz”, il Pacchetto crescita 2023-2024 del ministero delle Finanze (3)

- In materia di energia, il ministero delle Finanze tedesco mira a sospendere non soltanto nel 2023 l’aumento delle tariffe sulla CO2. Per gli anni successivi, si dovrà “verificare se il legislatore non potesse intervenire a causa dell'aumento dei prezzi di mercato”. Dopo l’emissione di debito pubblico “estremamente elevata” nel 2022, dovrà essere garantita la stabilità delle finanze statali. Persone e imprese devono, infatti, “poter contare sul fatto che lo Stato abbia risorse sufficienti e sia disposto a intervenire per preservare le capacità produttive e le aziende”. Infine, il ministero delle Finanze tedesco spinge affinché i sistemi di previdenza sociale, che sono sotto pressione a lungo termine, siano progettati per essere “a prova di demografia”. Secondo il dicastero, “i benefici non devono essere espansi fintantoché non possono essere finanziati in maniera permanente senza aumentare i contributi o le sovvenzioni dal bilancio federale”. (Geb)