Giordania-Algeria: premier Khasawneh incontra ministro Lavoro Chorfa, focus su cooperazione

20 luglio 2021

- Il primo ministro della Giordania, Bishr al Khasawneh, ha ricevuto il ministro del Lavoro dell’Algeria, Youcef Chorfa, per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa giordana “Petra”. “Abbiamo incaricato una squadra ministeriale di recarsi presto in Algeria per completare le discussioni avviate in occasione del recente incontro tra il re Abdullah II e il presidente Abdelmadjid Tebboune”, ha affermato il premier giordano al termine dell’incontro, sottolineando gli “storici rapporti” tra i due Paesi. In particolare, Al Khasawneh ha parlato della necessità di rafforzare la cooperazione nell’ambito degli investimenti, del commercio, del turismo, dell’agricoltura e dell’energia e ha evidenziato la disponibilità della Giordania. (segue) (Lib)