Lazio 2023: M5s, Donatella Bianchi interprete di nostra visione

- Donatella Bianchi "è la persona giusta per interpretare i nostri principi e la nostra idea di un Lazio proiettato verso un futuro di sostenibilità, equità sociale, crescita e inclusività". Lo afferma in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio. "Abbiamo un ambizioso programma di rilancio della nostra Regione che va di pari passo con la tutela dei più fragili e la salvaguardia dell'ambiente e Donatella Bianchi rappresenta la sintesi di una visione che mette al primo posto il bene dei cittadini e dei territori. Donatella - conclude il gruppo - si è messa in gioco, con competenza, onestà, rigore morale e noi saremo al suo fianco in questa entusiasmante sfida che ci attende".(Com)