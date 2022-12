Venezuela: ong, capi criminali in carcere controllano un giro annuo di 4 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le estorsioni ed altre attività illecite all'interno delle carceri del Venezuela fruttano ai capi delle organizzazioni criminali circa quattro milioni di dollari all'anno. Lo scrive l'Observatorio venezolano de prisiones (Ovp), organizzazione non governativa specializzata in temi collegati alla situazione carceraria . "Fonti extra ufficiali ci dicono che i 'pranes' (l'acromino usato per identificare i capi delle bande) maneggiano circa quattromila dollari all'anno in cambio di servizi 'di sicurezza' ad altri prigionieri, recupero debiti ed estorsioni, chiamate 'cause', in tutte le attività carcerarie", riferisce l'ong. Per poter garantirsi la sicurezza in carcere, ed all'occorrenza svolgere attività illecite senza ulteriori rischi, i detenuti devono far pervenire ai boss una quota compresa tra i 25 e i 50 dollari a settimana. Somme che il più delle volte sono garantite dai familiari, scrive Ovp. (segue) (Vec)