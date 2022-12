Milano: nel weekend di Natale la Polizia di Stato arresta sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il weekend natalizio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato sei persone, di cui quattro cittadini stranieri e due italiani. Due di loro, cittadini algerini, sono stati notati dagli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, all'interno di un esercizio commerciale mentre si aggiravano tra i tavolini, prestando particolare attenzione ai bagagli delle persone. In particolare, si sono avvicinati ad una donna intenta a consumare un pasto e si sono impossessati, senza farsi notare, della sua borsa posata a terra, per poi allontanarsi rapidamente. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno bloccato i due malviventi e restituito il maltolto alla legittima proprietaria.Successivamente gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno proceduto all' arresto di un terzo cittadino algerino che stava scappando in Piazza Duca D'Aosta con un pesante bagaglio rubato poco prima a un viaggiatore. Infine, altre tre persone, di cui un cittadino rumeno e due italiani, sono state arrestate rispettivamente nelle stazioni di Milano Centrale e Garibaldi a bordo di un treno regionale. Tutti e tre, sottoposti a controllo, sono risultati colpiti da ordine di carcerazione dovendo scontare pene che vanno dai 3 mesi ai 3 anni di reclusione. (Com)