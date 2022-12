Sicurezza: Pittalis (FI) su dl Rave, opposizioni riscoprono art.77 Costituzione dopo aver governato con decreti legge e Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni pregiudiziali poste dalle opposizioni “hanno un indubbio pregio, che è quello di avere come d'incanto riscoperto l'esistenza dell'articolo 77 della Costituzione, ovvero che per i decreti legge sono previsti i requisiti di necessità e urgenza. È facile vedere la pagliuzza nell'occhio altrui e non la trave nel proprio. Lo dico soprattutto con lo sguardo rivolto a quello che è successo nella scorsa legislatura, specialmente durante i governi del presidente Conte che si sono distinti per un uso sistematico della decretazione d'urgenza". Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, intervenendo nell'Aula di Montecitorio sulle questioni di incostituzionalità. "Questo provvedimento va nella direzione giusta e non lo dice solo Forza Italia ma la Corte costituzionale che ha detto no anche alle presunzioni assolute. Ricordo che questo decreto legge ripropone un testo già approvato alla Camera nella scorsa legislatura con il voto favorevole delle sinistre e del M5s, anzi sono stati posti una serie di rigorose, stringenti e concomitanti condizioni per l'accesso ai benefici da parte dei condannati per mafia. Finiamola, dunque, una volta per tutte di creare falsi allarmismi, qui non c'è nessuno che vuole i mafiosi fuori, che non vuole che i corrotti subiscano le giuste condanne. La disciplina di questo decreto è priva di criticità di ordine costituzionale, lo dice un rappresentante di un gruppo, Forza Italia, che sui temi della giustizia ha fatto sempre da sentinella e garante del rispetto dei principi costituzionali e continuerà a farlo", ha concluso Pittalis. (Rin)