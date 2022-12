Turchia-Israele: presidente turco riceve credenziali nuova ambasciatrice israeliana ad Ankara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fin dall'inizio, era chiaro che stavamo costruendo un processo in cui siamo d'accordo nel non essere d'accordo", aveva affermato la Lillian, che in precedenza ha servito come ambasciatrice di Israele in Bulgaria e in Australia, parlando lo scorso agosto al “Times of Israel”. "Stiamo entrando in relazioni bilaterali corrette e positive che hanno una vasta gamma di attività, ma sappiamo che ci sono punti su cui non siamo d'accordo", aveva aggiunto. "Sappiamo che non stiamo andando verso un matrimonio perfetto", aveva ammesso la Lillian. L'ambasciatore entrante della Turchia in Israele, Sakir Ozkan Torunlar, ha presentato una copia delle sue lettere credenziali all'inizio del mese a Gerusalemme. Le lettere credenziali saranno ufficialmente consegnate nelle mani del presidente Herzog il prossimo 11 gennaio. (Res)