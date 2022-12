Lazio: Silvestroni (Fd'I) su Psr, dopo Egato ora bandi in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso che disapprovare il comportamento inopportuno dell'assessorato regionale all'agricoltura riguardo i bandi del Psr pubblicati in queste ore. Forse ai governanti (ancora per poco) della giunta del dimissionario Zingaretti non è chiaro che dovrebbero amministrare l'ordinario mentre i bandi rientrano nella gestione straordinaria. Dopo la brutta figura degli Egato ora pubblicando dei bandi con delle modalità che lasciano perplessi, penalizzano la categoria riservando gli investimenti ad un numero irrisorio di operatori". Lo dichiara in una nota il senatore Marco Silvestroni, presidente provinciale di Fd'I. (Rin)