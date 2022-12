Lazio 2023: Corrado (M5s), Donatella Bianchi scelta migliore per Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di candidare Donatella Bianchi alla presidenza della Regione Lazio "fa la differenza: la differenza tra chi sceglie seguendo logiche di partito e chi invece vuole farsi realmente interprete dei bisogni della nostra Regione". Lo afferma in una nota Valentina Corrado, coordinatrice regionale del Movimento 5 stelle del Lazio. "Abbiamo una persona con una storia professionale di tutto rispetto, capace, preparata, con un profilo che rappresenta il Movimento 5 stelle e che sarà in grado di dare al Lazio e ai suoi cittadini la regione che meritano - spiega -. A Donatella andrà il supporto di tutta la nostra comunità e di tutti quelli che credono che è possibile coniugare la crescita economica con i bisogni delle persone". (Com)