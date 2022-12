Regno Unito: fonti stampa, deputati hanno incontrato prostitute in albergo durante visita all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Alcuni deputati britannici hanno incontrato prostitute in albergo durante una visita all’estero. E’ quanto ha appreso il quotidiano “The Times”, citando fonti governative. L’episodio riguarda un viaggio organizzato da un gruppo parlamentare politicamente trasversale in una dittatura, sebbene il giornale non abbia specificato quale. Al loro arrivo, i parlamentari hanno scoperto che ad aspettarli nelle stanze dell’albergo che li avrebbe ospitati c’erano delle prostitute. Il “Times” ha specificato che non ci sono informazioni per le quali i deputati sapessero in anticipo della loro presenza, né che ne abbiano approfittato. Nel corso di un’altra visita all’estero, in un Paese che “è un alleato importante del Regno Unito”, un deputato è stato più volte rimproverato per aver fatto proposte insistenti ad alcune stagiste impegnate nell’organizzazione della visita. “Il pessimo comportamento è abbastanza stupefacente. Se uno Stato ostile è fortunato, può ottenere foto” e “cercare di ottenerne un tornaconto”, ha segnalato una fonte al “Times”, evidenziando il timore che le condotte sconsiderate di alcuni possano alimentare episodi di ricatto. Il quotidiano ha spiegato anche che i gruppi parlamentari formati da membri di tutti i partiti, seppur organi informali, possono usare gli spazi del Parlamento per i propri incontri, stilare rapporti, organizzare eventi e attualmente ne esistono diverse centinaia. (Res)