Roma: slitta la chiusura della gara per i monopattini, in primavera la riduzione delle flotte

- Per veder ridotte le flotte dei monopattini nella Capitale, i romani dovranno aspettare ancora 90 giorni. Dal 2023 le compagnie che si occuperanno del servizio di sharing nella Capitale scenderanno da sette a tre ed entro il 31 dicembre il Campidoglio avrebbe dovuto chiudera la gara. Tuttavia, le dimissioni per motivi strettamente personali di uno dei tre commissari, addetti alla valutazione delle aziende in gara, hanno fatto slittare l’iter di tre mesi. Dopo anni di utilizzo selvaggio dei mezzi, Roma Capitale lo scorso 24 agosto aveva pubblicato il bando per la selezione degli operatori interessati ai servizi di noleggio di monopattini elettrici. Tra le principali novità previste c'è la riduzione del numero totale di aziende che possono offrire il servizio, e che dagli attuali sette passeranno a tre, con concessione di durata triennale e con mezzi che potranno essere un numero massimo di tremila nelle zone centrali e poi equamente divisi tra gli altri Municipi. Per i nomi delle compagnie che si aggiudicheranno il noleggio dei mezzi a due ruote, però, bisognerà ora aspettare la primavera. (segue) (Rer)