Roma: slitta la chiusura della gara per i monopattini, in primavera la riduzione delle flotte (2)

- La decisione di ridurre drasticamente la flotta di mezzi, sia monopattini che bici, da 14.500 a 9 mila unità totali, era arrivata dopo diversi anni di cattivo utilizzo dei mezzi da parte degli utenti ma anche da un eccesso di veicoli. Tra 90 giorni, quindi, si sapranno i nomi delle aziene che saranno selezionate per operare nella Capitale e che dovranno rispondere a requisiti ben precisi. Tra questi l'obbligo di aver effettuato un servizio autorizzato in città con un minimo di 750 mila abitanti e almeno mille veicoli. Sarà compito del Comune, invece, individuare le nuove aree in cui sarà vietata la sosta e le zone dedicate gli stalli. A queste disposizioni, poi, si sono aggiunti i requisiti che dovranno rispettare i mezzi a due ruote: la dotazione della targa metallica con aggiunta di Qr code per l’identificazione immediata del mezzo, la velocità massima a 20 chilometri orari - che diventano 6 chilometri orari nelle aree pedonali - e noleggi soltanto per maggiorenni, con obbligo di iscrizione tramite carta d’identità. Il monitoraggio automatizzato della localizzazione dei mezzi, infine, dal nuovo anno sarà effettuato ogni ora attraverso la piattaforma applicativa di Roma Capitale e in caso di infrazioni, le società di noleggio rischieranno dalla sospensione alla revoca dell’autorizzazione. (Rer)