Legge Bilancio: Gelmini (Azione-Iv), arroganza maggioranza forza tempi, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se la relazione tecnica del Mef è arrivata a palazzo Madama in ritardo, non si può impedire alla commissione Bilancio di esaminare in maniera adeguata il testo della Manovra. L’arroganza con la quale la maggioranza prova a forzare i tempi e ad ostacolare il lavoro delle opposizioni è un film già visto dopo l’iter pasticciato a cui abbiamo assistito alla Camera. Tutto questo è inaccettabile". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, senatrice di Azione-Italia viva.(Rin)