- "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po' di tempo per esaminarla". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Azione-Iv, Raffaella Paita, mentre è ancora in corso la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. (Rin)