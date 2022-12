© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Banca centrale fissa cambio dollaro a 38.000 lire su piattaforma Sayrafa - Il governatore della Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, ha fissato, questa mattina, il tasso di cambio su Sayrafa, la piattaforma di scambio elettronico regolamentata dalla Bdl, a 38.000 lire per un dollaro. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, nel dare l’annuncio Salamé ha evidenziato “l’aumento vertiginoso del dollaro” durante lo scorso fine settimana, conseguenza di “operazioni speculative e al contrabbando di dollari al confine”, con possibile riferimento alla Siria. A seguito dell’annuncio del governatore, nel mercato parallelo è stato registrato un calo del dollaro, mentre gli sportelli automatici delle filiali sono stati momentaneamente chiusi per consentire la formattazione del sistema al nuovo cambio. Risale al maggio 2021 il lancio da parte della Banque du Liban della propria piattaforma di “cambio monetario”, volta a integrare l'acquisto e la vendita di valute estere, in particolare il dollaro, a un prezzo determinato dalla domanda e dall'offerta, lasciando aperta la possibilità di intervento della Banca centrale in caso di necessità. Dal 25 ottobre, la Bdl ha annunciato la sospensione dell'acquisto di dollari tramite la sua piattaforma bancaria fino a nuovo avviso, mentre ne è continuata la vendita. (segue) (Res)