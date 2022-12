I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: capo forze di sicurezza Ibrahim, centomila passaporti attesi a inizio del 2023 - Il Libano riceverà 100 mila nuovi passaporti biometrici all’inizio del 2023. Lo ha annunciato il capo delle forze di sicurezza libanesi, il generale Abbas Ibrahim, in un’intervista al quotidiano kuwaitiano “Al Anbaa”. "Riceveremo 100 mila passaporti biometrici all'inizio del 2023. Avremmo dovuto ricevere un milione di passaporti entro 6 mesi", ha spiegato Ibrahim. "Non c'è una carenza dei passaporti ma un aumento della domanda. Assicuriamo che è diritto di ogni libanese ottenere un passaporto", ha detto Ibrahim, secondo il quale 22 mila passaporti non sarebbero ancora stati reclamati dai proprietari e che il 69 per cento delle persone che l’hanno ottenuto di recente non ne ha fatto uso. Il Libano sta registrando da diversi mesi un aumento delle richieste di passaporti, aggravato dalla crisi economica, che ha portato a una carenza dei documenti. Ottenere rapidamente un appuntamento è estremamente difficile, se non impossibile, poiché la sicurezza generale ha limitato il numero di documenti che possono essere rilasciati su base giornaliera. Lo scorso maggio, l'amministrazione aveva anche dovuto sospendere per più di un mese, la piattaforma online che permetteva di prendere appuntamenti per ottenere o rinnovare i passaporti a causa del ritardo di un pagamento da parte dello Stato alla società incaricata di stampare il documento di viaggio. (segue) (Res)