- Afghanistan: Emirati, vietare a donne di lavorare in Ong viola risoluzioni Consiglio sicurezza - Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato con forza la decisione dei talebani di vietare alle donne di lavorare nelle organizzazioni non governative, sottolineando che tale mossa viola le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato la viceministra degli Affari esteri degli Emirati e rappresentate di Abu Dhabi all’Onu, Lana Nusseibeh. “La decisione ostacolerà ulteriormente la fornitura di aiuti umanitari nel Paese e colpirà i più vulnerabili della società, comprese donne, bambini e anziani", ha dichiarato Nusseibeh, secondo quanto riferisce l’emittente satellitare “Al Arabiya”. Secondo la viceministra emiratina i due terzi della popolazione afgana hanno bisogno di assistenza umanitaria e sei milioni di persone rischiano di morire di fame. "L'Islam onora il ruolo delle donne e sostiene i loro diritti", ha aggiunto Nusseibeh. Secondo la viceministra degli Esteri e rappresentante emiratina all’Onu, questa decisione, presa in seguito al recente e indifendibile divieto dei talebani a donne e ragazze di frequentare le università, viola la risoluzione 2615 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e "intensificherà senza dubbio le sofferenze umanitarie in Afghanistan". Gli Emirati, insieme a Qatar e Turchia hanno mantenuto rapporti con i talebani dopo il ritorno al potere in Afghanistan nell’agosto 2021. Lo scorso 7 dicembre, una delegazione talebana guidata dal ministro della Difesa del governo non riconosciuto di Kabul si è recata ad Abu Dhabi, dove è stata ricevuta dal vicepresidente emiratino ed emiro di Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aiutato i talebani a gestire l'aeroporto di Kabul dopo il ritiro delle forze Nato dal Paese. (Res)