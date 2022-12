© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: tribunale di Tunisi condanna terrorista Barhoumi a pena di morte per impiccagione - Il tribunale di primo grado di Tunisi ha deciso di condannare il terrorista Kheireddine Barhoumi alla pena di morte per impiccagione. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, spiegando che la condanna arriva in seguito all’accusa di aver preso parte all’attacco organizzato dai membri del gruppo terroristico Katiba Okba Ibn Nafaa, affiliato ad Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) contro una pattuglia della Guardia nazionale vicino a Jabal Al Shaambi, nella parte occidentale del Paese, avvenuto nel luglio del 2018. Il tribunale ha condannato a 48 anni di reclusione anche Mourad al Khazri, accusato di aver preso parte all’attacco. (segue) (Res)