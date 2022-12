I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: accolti 57 ricorsi contro i risultati preliminari delle elezioni legislative - La Commissione elettorale indipendente della Tunisia ha annunciato di aver accolto un totale di 57 ricorsi contro i risultati preliminari del primo turno delle elezioni legislative che si sono svolte nel Paese lo scorso 17 dicembre registrando un bassissimo tasso di affluenza, pari all’11,2 per cento. Lo ha reso noto oggi il portavoce della Commissione elettorale indipendente, Farouk Bouasker, in una conferenza stampa specificando che questi ricorsi sono ora all'esame della magistratura e che le sentenze saranno emesse a breve. La Commissione elettorale aveva annunciato i risultati preliminari lo scorso 19 dicembre annunciando la vittoria di 23 candidati, mentre ci sarà un ballottaggio in 131 circoscrizioni elettorali, in cui si sfideranno 262 candidati, tra cui 34 donne. (segue) (Res)