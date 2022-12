© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita: via libera Corte conti a nuovo Dpcm per privatizzazione - La Corte dei Conti ha dato il via libera alla registrazione del nuovo Dpcm per la modifica della procedura della privatizzazione di Ita. Il via libera è arrivato il 23 dicembre, con registrazione di protocollo con numero 1889, ed è stato ritrasmesso con pec alla presidenza del Consiglio lo stesso giorno con protocollo 61453. (segue) (Rin)