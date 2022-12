© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: nominati tre vicepremier e quattro ministri - Il nuovo primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, che ha giurato ieri, ha formato per ora un Consiglio dei ministri di otto membri (lui compreso), di cui tre vicepremier: Bishnu Paudel, che è anche titolare delle Finanze, Narayankaji Shrestha, delle Infrastrutture fisiche e dei trasporti, e Rabi Lamichhane, dell’Interno. Paudel è in quota Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), Shrestha fa parte dello stesso Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) di Dahal e Lamichhane è il presidente del Partito nazionale indipendente (Rsp). Gli altri componenti sono Jwala Kumari Shah, Damodar Bhandari, Rajendra Kumar Rai e Abdul Khan, ma i loro portafogli non sono ancora stati assegnati. Dahal, che dovrà sottoporsi al voto di fiducia entro 30 giorni dalla nomina, guida una nuova alleanza di sette partiti, inclusi il suo, l’Uml e l’Rsp. Gli altri sono il Partito nazionale democratico (Rpp), il Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp), il Partito dell’opinione pubblica (Jp) e il Partito della libertà del popolo (Nup). (segue) (Res)