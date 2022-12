© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rohingya: Unhcr, quasi 200 morti quest’anno nel Mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala - L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha accolto con favore lo sbarco in Indonesia di più di 200 rohingya alla deriva da un mese e ha sottolineato che altri 26 sono morti in viaggio a causa delle terribili condizioni a bordo delle imbarcazioni su cui si trovavano. “Accogliamo con favore questo atto di umanità da parte delle comunità e delle autorità locali in Indonesia”, ha dichiarato in un comunicato Ann Maymann, rappresentante dell’agenzia delle Nazioni Unite nel Paese, aggiungendo che “queste azioni aiutano a salvare vite umane da morte certa, ponendo fine a torture per molte persone disperate”. Due gruppi sono stati autorizzati a sbarcare, circa 58 persone domenica e 174 ieri, per la maggior parte donne e bambini. I sopravvissuti hanno riferito che almeno 26 di loro non ce l’hanno fatta. L’Unhcr ha rilanciato l’allarme per le migliaia di appartenenti alla minoranza musulmana in fuga dal Myanmar che intraprendono viaggi in mare nel Mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala. Quest’anno, secondo l’agenzia dell’Onu per i rifugiati, quasi 200 persone su circa 2.000 che si sono imbarcate hanno trovato la morte. Nelle ultime settimane l’Indonesia ha contribuito a salvare 472 persone a bordo di quattro barche. (segue) (Res)