- Singapore: governo punta a 5 stabilimenti per la produzione di vaccini entro la prossima pandemia - Il governo di Singapore punta a dotarsi di cinque stabilimenti per la produzione di vaccini in tempo per la prossima pandemia. Lo scrive il quotidiano "Straits Times", ricordando che prima della pandemia di Covid-19 la città-Stato non disponeva di alcun stabilimento di questo tipo, ma nei mesi scorsi ha raccolto impegni da parte di cinque compagnie farmaceutiche intenzionate a localizzare la produzione. Una delle aziende, BioNTech, intende fornire tramite un nuovo stabilimento produttivo a Singapore una "capacità di risposta produttiva rapida al Sud-est asiatico per fronteggiare potenziali minacce pandemiche". Le altre aziende che si sono impegnate a costruire impianti produttivi a Singapore sono Thermo Fisher Scientific, Sanofi, Hilleman Laboratories e Merck & Co. (segue) (Res)