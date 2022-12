© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: ministro Esteri Bilawal Bhutto Zardari ricorda la madre Benazir a 15 anni dall’omicidio - Bilawal Bhutto Zardari, ministro degli Esteri del Pakistan e presidente del Partito popolare pachistano (Ppp), ha ricordato oggi, nel 15mo anniversario della morte, la madre Benazir Bhutto, due volte premier, uccisa in un attentato a Rawalpindi il 27 dicembre 2007. Il leader politico, rivolgendosi al suo partito, ha promesso di portare avanti, insieme al padre e presidente della Repubblica, Asif Ali Zardari, la missione della madre, che ha definito “la voce dei poveri, un’ambasciatrice degli indigenti, una vera sostenitrice della democrazia e una forte risposta ai terroristi”. Il presidente del Ppp ha ricordato anche il suo spirito di “unità” e criticato l’ex primo ministro Imran Khan per i suoi tentativi di dividere il Paese, in particolare per aver cercato di “rendere di nuovo controverso l’Esercito”. (Res)