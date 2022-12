Kosovo: ministra Esteri Gervalla, nel 2023 possibile ingresso nel Partenariato della Pace Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra kosovara degli Affari esteri e della diaspora, Donika Gervalla, ha espresso ottimismo sul fatto che nel 2023 il Kosovo possa entrare a far parte del Partenariato per la pace, prerequisito per l'adesione alla Nato. In un intervento presso la commissione Esteri del Parlamento, Gervalla ha anche menzionato la domanda del Kosovo di adesione all'Unione europea, per la quale ha affermato che "questo processo comporta grandi sfide”. "Per quanto riguarda l'organizzazione Partenariato per la pace, non è solo la nostra idea originale, ma è anche una raccomandazione dei nostri partner internazionali”, ha detto la ministra.(Alt)