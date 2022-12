Speciale scuola: John Cabot University, il 43 per cento degli studenti trova occupazione nel digitale e nell'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 quasi la metà dei giovani ha ottenuto una posizione lavorativa nei settori del digitale e dell'innovazione: si tratta del 43 per cento e rappresenta la fetta più importante della torta occupazionale. Un po' distaccate, a livello di percentuali d'impiego, seguono le aree: istruzione, scrittura (anche in ambito giornalistico o di comunicazione) e traduzione, 14 per cento; risorse umane e management, 12 per cento; marketing e vendite, 12 per cento; attivismo (mondo no-profit, difesa dei diritti umani) e ricerca, 11 per cento; amministrazione (accounting), economia e finanza, 8 per cento. Sono, queste, le statistiche 2022 sugli sbocchi occupazionali dei giovani, elaborate dal Centro di Avviamento alla Carriera della John Cabot University (Jcu) di Roma. Nello specifico, i dati riguardano sia gli studenti dei percorsi di laurea triennale sia i neolaureati e i giovani col master. L'età compresa è perlopiù tra i 20 e i 25 anni. Nel 2019, cioè nel periodo ante Covid, le tre principali aree di impiego risultavano: digitale e innovazione, 24,9 per cento; amministrazione, economia e finanza, 18,7 per cento; attivismo e ricerca, 18,3 per cento. Negli ultimi tre anni, quindi, le opportunità occupazionali relative al comparto digitale sono quasi raddoppiate. Il Centro di Avviamento alla Carriera della John Cabot University organizza tre Career Fair l'anno e conta 748 aziende partner (erano 650 prima del Covid), nazionali e internazionali, a coprire tutti i settori. Durante questi appuntamenti i giovani incontrano direttamente i responsabili delle assunzioni delle imprese, potendo effettuare anche più colloqui nel corso della stessa mattinata. Nel 2022, l'86 per cento dei giovani (quindi circa nove su dieci) ha ottenuto una posizione lavorativa nel corso dei Career Fair o al termine di un colloquio seguito a una candidatura inviata dal Centro di Avviamento alla Carriera. Prima del Covid la percentuale era del 76 per cento, a significare una tendenza in decisa crescita. "I lavori mutano di continuo e negli anni a venire continueranno a variare con maggiore velocità. Per gli studenti risultano sempre più importanti le soft skills, cioè le competenze morbide o trasversali, che permettono un positivo adattamento ai cambiamenti inevitabili delle prospettive occupazionali", ha spiegato Antonella Salvatore, docente di Marketing e direttrice del Centro di Avviamento alla Carriera della Jcu. (Com)