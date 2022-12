Milano: De Corato su blitz Scala, ringrazio il Tribunale, gli imbrattatori vanno perseguiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo assurdo e inconcepibile che, dopo aver imbrattato il Teatro lirico più famoso d'Italia nel Mondo e dopo essersi appesi davanti un'opera tra le più importanti che abbiamo nella nostra nazione e che tutto il Mondo ci invidia (Primavera del Botticelli ndr), questi ambientalisti di ultima generazione si meraviglino e dichiarino ‘abbiamo paura non tanto per noi ma per la libertà di espressione in generale, questi provvedimenti sono generalmente destinati a casi di mafia, un uso così politico non era mai successo’. Questo solo perché il Tribunale di Milano ha deciso di convocare uno di loro in udienza il prossimo 10 Gennaio, poiché intende adottare misure di sorveglianza speciale. Se tutti sfogassero le proprie ambizioni personali, che siano ambientaliste o di altra natura, cosa accadrebbe in Italia?”. Commenta così l'On. di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, riferendosi al giovane ventenne di Voghera, Simone Ficicchia, convocato dal Tribunale di Milano su richiesta della Questura di Pavia ad una udienza il prossimo 10 Gennaio. “Ciò a cui ho assistito, e leggo, mi lascia basito. Poi, le conseguenze, come accaduto per esempio per la facciata del Teatro La Scala di Milano, le pagano i cittadini perché per ripulirla sono stati utilizzati uomini e mezzi, grazie ai soldi dei contribuenti. Ciò che ha fatto il Tribunale di Milano, che ringrazio in maniera particolare, è il minimo che si potesse fare nei confronti di questi imbrattatori che vanno perseguiti. Anzi, mi auguro che venga inflitta una pena adeguata al tipo di reato commesso - conclude De Corato - con il nuovo Governo Meloni, come già dimostrato nelle ultime settimane, il clima è cambiato e si combattono degrado, abusivismo e criminalità di varia natura”. (Com)