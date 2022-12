Msi: portavoce La Russa, sua piena adesione a democrazia è storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi domando se chi strumentalmente sta polemizzando contro il presidente del Senato abbia veramente letto il suo post nel quale ricorda il padre che - testuale - 'scelse con il Msi per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana'. La piena adesione del Msi alla democrazia e al Parlamento è storia e nessuno può negarla". Lo afferma in una nota Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato, Ignazio La Russa.(Com)