Sicurezza: Cafiero De Raho (M5s) su decreto sui rave, da maggioranza miopia (2)

- Cafiero De Raho ha proseguito: "Bisognava stabilire l'obbligo per i condannati per reati ostativi di specificare dettagliatamente le ragioni della mancata collaborazione, per capire se sono argomenti accettabili o se, viceversa, si tratta di un chiaro segnale di inalterata adesione al patto mafioso. Inoltre, era indispensabile pretendere dai detenuti l'avvenuto ravvedimento, il pentimento civile rispetto alla condotta mafiosa, non la sola revisione critica del loro passato, e imporre loro di dichiarare tutti i beni di cui dispongono. In assenza di queste modifiche, la maggioranza si assume la responsabilità di approvare una legge che renderà più conveniente non collaborare con la giustizia. Ma come si può pensare di andare avanti in questo modo nel paese delle mafie?". (Rin)