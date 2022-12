Russia: premier Mishustin, 458 milioni di euro per regioni al confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha stanziato 34 miliardi di rubli (458 milioni di euro) per le regioni di confine con l'Ucraina. Ad affermarlo il primo ministro russo Mikhail Mishustin nel corso del Consiglio di coordinamento per garantire le esigenze dell'esercito russo. "Una quantità significativa di compiti risolti dal Consiglio riguarda le infrastrutture. Si tratta della creazione di fortificazioni e della fornitura di attrezzature ingegneristiche. Il finanziamento necessario per questo è già assegnato, quasi 34 miliardi di rubli in sovvenzioni alle regioni di confine con l'Ucraina", ha detto Mishustin. (Rum)