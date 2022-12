Ex Ilva: Acciaierie d'Italia, verso una nuova riunione dell'Assemblea dei soci il 29 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia (Adi) tornerà a riunirsi il 29 dicembre. In quella sede, gli azionisti di Adi - ArcelorMittal, che detiene il 62 per cento della compagnia, e Invitalia, che ha una quota del 38 per cento - proveranno di nuovo a trovare una soluzione condivisa alla crisi della compagnia. Negli ultimi giorni è circolata l'ipotesi di un prestito ponte da 650-680 milioni di euro per permettere alla compagnia di arrivare a maggio 2024, quando lo Stato salirà al 60 per cento in Adi tramite Invitalia. La misura, tuttavia, presenta non poche incognite. Secondo quanto spiega ad "Agenzia Nova" una fonte attualmente vicina al dossier, un provvedimento del genere per essere davvero efficace dovrebbe essere quantomeno accompagnato da un piano con impegni chiari. In sostanza, spiega la stessa fonte, l'azionista di maggioranza si dovrebbe impegnare "a restituire tutti i soldi del prestito allo Stato nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi" contenuti nel piano, i quali potrebbero ad esempio essere quello di "far tornare margini positivi nella società", e di "fare in modo che venga eliminata la Cassa integrazione a Genova e Novi Ligure, con la saturazione della capacità produttiva di Novi Ligure a 2,5 milioni di tonnellate". Il discorso della produzione, in particolare, è decisivo, anche considerato che l'ex Ilva chiuderà il 2022 con una produzione di sole 3 milioni di tonnellate, a fronte dei 4,1 milioni di tonnellate del 2021 e di una capacità teorica che si aggira attorno alle 6 milioni di tonnellate.(Rin)