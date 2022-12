Roma: rapine furti e spaccio a Termini, sei arresti durante controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono state fermate e arrestate dagli agenti della polizia di Roma nel corso dei controlli intorno alla stazione Termini, in particolar modo nelle aree sensibili tra piazza dei Cinquecento, via Giolitti, via Amendola, via Gioberti e via Manin. In ossequio all'Ordinanza del Questore di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, i poliziotti del Commissariato Viminale, unitamente ad altri reparti della polizia, dei carabinieri e finanza hanno dato avvio, per il periodo natalizio, ad una massiccia attività di controllo del territorio che ha portato all'identificazione di 152 persone. Nello specifico, gli agenti del commissariato Viminale, assieme alle unità cinofile della polizia e ad alcuni elementi della Guardia di finanza, hanno arrestato due ragazzi africani di 21 e 19 anni per spaccio. Entrambi sono stati scoperti nell'atto di vendere sostanze stupefacenti all'interno di un sala scommesse in via Amendola. (segue) (Rer)