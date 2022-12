Roma: rapine furti e spaccio a Termini, sei arresti durante controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre i poliziotti del commissariato Viminale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un italiano di 20 anni gravemente indiziato del reato di rapina. Questi, pochi giorni prima, aveva rubato il telefono ad un ragazzo dopo averlo aggredito e gettato a terra. Grazie alla descrizione fisica della vittima, gli investigatori sono riusciti ad identificare il presunto aggressore, già noto alle forze dell'ordine per fatti simili. L'uomo è stato quindi rintracciato e fermato mentre transitava in via Manin. Per tutti e tre i casi l'autorità giudiziaria ha convalidato le misure precautelari. Nel corso di un altro servizio volto al contrasto dei reati predatori nell'area della stazione, gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato per furto un tunisino di 31 anni. L'uomo, mentre si incamminava con fare sospetto su via Farini è stato fermato dai poliziotti per un controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di un borsello appartenuto ad una persona derubata pochi istanti prima in via Massimo d'Azeglio, oltre a un altro telefono anch'esso provento di furto. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. (segue) (Rer)