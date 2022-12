Roma: rapine furti e spaccio a Termini, sei arresti durante controlli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora su via Manin, gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio hanno arrestato 2 nordafricani di 21 e 40 anni per tentata rapina in concorso e detenzione di sostanza stupefacente. I 2 sono stati individuati dai poliziotti mentre tentavano di rapinare due turisti sudcoreani. Bloccati prima che riuscissero nel loro intento criminoso, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e di un coltello a serramanico di 15 cm. All'interno dell'appartamento di uno dei due è stato ritrovato anche un passamontagna col viso coperto avente tre fori per occhi e naso. Per entrambi l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. (Rer)