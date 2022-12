Filatelia: Mimit, pubblicata lista emissioni 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel programma filatelico del 2023 abbiamo inteso valorizzare alcune eccellenze del nostro sistema Italia: dal mare allo spazio, ad alcuni marchi che hanno fatto la storia del made in Italy fino dal Rinascimento. La nuova mission del ministero trova infatti una sua declinazione anche nella filatelia italiana, nella sua proiezione culturale, storica, artistica e imprenditoriale", commenta le novità del programma filatelico il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che prosegue: "Abbiamo inoltre inserito un francobollo in memoria di Franco Frattini, così come pochi giorni fa è stato emesso quello in ricordo di David Sassoli, per evidenziare coloro che hanno saputo servire sino in fondo le istituzioni con alto senso dello Stato. Esempio civico per tutti". "La delega alla filatelia mi riempie di orgoglio - dichiara il sottosegretario di Stato, Fausta Bergamotto -. Abbiamo intenzione di dare molta attenzione al settore. Infatti, metteremo mano alle linee guida coinvolgendo tutti gli attori della filiera e stiamo immaginando una giornata pubblica per valorizzare il settore, come gli Stati generali della filatelia italiana". (Com)