Gambia: tentato golpe, arrestati altri due ufficiali dell'esercito

- I servizi di sicurezza del Gambia hanno arrestato altri due ufficiali dell'esercito sospettati di essere coinvolti nel tentativo di colpo di stato messo in atto la settimana scorsa contro il presidente Adama Barrow. Lo riferisce "Africanews". Gli arresti si aggiungono a quelli di quattro altri militari fermati dalle autorità lo scorso 21 dicembre in relazione ai fatti. Secondo il governo, ad orchestrare il tentato golpe in Gambia sventato all'inizio della scorsa settimana è stato un ufficiale della Marina, Sanna Fadera, arrestato insieme ad altri quattro presunti complici. A poche ore dall'annuncio governativo, il responsabile della campagna elettorale del Partito democratico unito (Udp, principale partito di opposizione), Momodou Sabally, è stato arrestato dalla polizia per un video diffuso su TikTok nel quale preannunciava che il presidente Adama Barrow sarebbe stato spodestato prima delle elezioni locali del prossimo anno. Il partito di opposizione ha chiesto l'immediato rilascio di Sabally, affermando che il video è "tagliato ad arte" e non riflette accuratamente le opinioni del suo leader. "Non vi è alcuna indicazione che Sabally abbia in alcun modo affermato o suggerito che ci sarebbe stato un cambio di governo attraverso mezzi illegali o illegali", afferma il partito in una nota. La Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha accolto "con totale sgomento e shock" la notizia di un tentativo di colpo di Stato in Gambia, ribadendo il "totale rifiuto a qualsiasi cambiamento di governo incostituzionale in qualsiasi Stato membro". (segue) (Res)