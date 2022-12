Gambia: tentato golpe, arrestati altri due ufficiali dell'esercito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Barrow ha sconfitto Jammeh - il cui governo di 22 anni è stato segnato da accuse di diffuse di atrocità e abusi - alle elezioni presidenziali del dicembre 2016 e ha ottenuto un secondo mandato lo scorso anno. Dopo la sconfitta, Jammeh è stato costretto all'esilio in Guinea Equatoriale, anche se rimane una figura influente in Gambia. Molti alti ufficiali hanno infatti lasciato l'esercito dopo che Barrow è entrato in carica. L'attuale presidente è sempre stato diffidente nei confronti dei militari, sospettati di essere ancora fedeli all'ex leader, e ha ottenuto che le truppe del vicino Senegal fossero incaricate della sua sicurezza personale, mentre il principale aeroporto internazionale e il porto marittimo sono sorvegliati rispettivamente dalle truppe della Nigeria e del Ghana. Ciò lo ha reso impopolare presso molti gambiani, che vedono minata la sovranità del Paese. Barrow ha anche suscitato numerose critiche dopo essere fuoriuscito dall'Udp, che lo ha portato al potere nel 2016, e aver fondato un nuovo soggetto politico, il Partito popolare nazionale (Npp). La sua popolarità è crollata ulteriormente quando ha annunciato di aver formato un'alleanza con il vecchio partito di Jammeh, l'Alleanza patriottica per il riorientamento e la costruzione (Aprc), in quello che è stato visto come un tentativo di aumentare le sue possibilità di assicurarsi un secondo mandato. D'altra parte, alcuni degli alleati di Jammeh, come Sabally, sono passati all'Udp. (Res)