Migranti: Ong, nel 2022 registrato il più elevato numero vittime sulle coste della Tunisia

- Il 2022 è stato l'anno più letale in termini di migranti di diverse nazionalità morti al largo delle coste della Tunisia dal 2012, con 580 dispersi da gennaio a ieri, 26 dicembre. Lo ha reso noto il portavoce ufficiale dell’organizzazione del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), Ramadan Ben Omar, in dichiarazioni alla stampa, ricordando che nel 2021 è stata registrata la perdita di 450 migranti, mentre il 2022 è stato caratterizzato per l'adozione di un approccio securitario da parte delle autorità tunisine che non è stato in grado di “ridurre il numero di morti e dispersi, né di impedire l'arrivo dei migranti sulle coste italiane". Ben Omar ha anche posto l’accento sull'aumento del numero di persone a cui è stato impedito di raggiungere le coste europee, pari a 37.188, un numero nove volte superiore rispetto al 2018. Il portavoce ha poi riferito che più di 18.031 tunisini sono riusciti a raggiungere le coste italiane dall'inizio del 2022 fino a ieri, ma il 2022 ha visto anche l'emergere di flussi migratori verso l'Oriente, ovvero sulla rotta che oltrepassa i confini della Turchia e della Serbia e che, secondo le statistiche ufficiali, ha coinvolto 5.697 tunisini dall'inizio dell'anno fino allo scorso ottobre, mentre la stampa austriaca parla di oltre 17 mila tunisini.(Tut)