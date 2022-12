Balneari: Maurelli, nel 2023 rischio contenzioso straordinario tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa l’Assemblea Federale di Federbalneari Italia, alla presenza di Marco Maurelli, presidente di Federbalneari Italia, insieme ai presidenti delle altre sedi regionali, da cui sono emerse tutte le criticità di un settore, quello dell’imprenditoria balneare, messa duramente alla prova dal clima di incertezza della legge sulla Concorrenza, approvata dal governo Draghi, ma ampiamente contestata da Federbalneari Italia. "La norma attuale è confusa e non garantisce né il ricambio né alcuna continuità di impresa alle aziende turistiche balneari. Inoltre è alto il rischio che si apra un contenzioso straordinario tra pubblico e privato perché non ci sono né i tempi né alcun percorso che dia certezza alle imprese e così pure il blocco degli investimenti, già da anni ormai una certezza - afferma Maurelli -. Tutto ciò non porterà alcun vantaggio alle imprese attuali, precisa Maurelli, anzi vi è un rischio acclarato che vi sia un calo drastico della produzione di servizi turistici e pertanto un vertiginoso calo del Pil turismo di almeno 4 punti percentuali complessivi, ci dicono alcuni economisti, con rischi per l’occupazione stabile e della produzione di servizi turistici da parte della stessa industria del turismo italiano. Siamo convinti che la priorità assoluta, oggi più che mai, sia quella di aprire un confronto reale e veritiero sul tema della esclusione del comparto dalla direttiva Servizi 2006, tra la premier Meloni e la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, per porre in sicurezza il comparto turistico italiano. Pensiamo sia necessario che le parti in questione approfondiscano la situazione e l’importanza che ne deriva per il tessuto imprenditoriale made in Italy che oggi vive nella completa incertezza bloccando ogni forma di investimento. Nessun governo lo ha fatto fino ad ora, negli ultimi 12 anni siamo stati vittime di ben cinque normative confuse. Non c’è mai stata un’interlocuzione seria con la commissione europea, questo è il momento di far pesare anche la nostra posizione il cui auspicio per il 2023 è che il nuovo governo mandi al più presto in soffitta la vecchia norma e dunque la plenaria del Consiglio di Stato che ha avuto la funzione di sostenere ed ispirare la riforma del precedente governo bypassando il Parlamento". (segue) (Com)