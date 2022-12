Sudan: oltre 16mila persone in fuga dalle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 16mila persone sono sfollate dal Sudan occidentale a causa delle violenze in corso. Lo riferisce oggi l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), ricordando che le violenze sono scoppiate mercoledì scorso, quando i pastori hanno attaccato un gruppo di agricoltori nel villaggio di Amuri, a est del Darfur meridionale. Secondo l'ufficio Onu, diversi villaggi sono stati bruciati nella località di Beilil, nello stato del Darfur meridionale, e circa 16.200 persone sono state sfollate nei campi di Dreij, Kalma, Beilil e Duma. Almeno 12 persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite nelle violenze, secondo il Coordinamento generale per i rifugiati e gli sfollati in Darfur. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per le violenze e imposto il coprifuoco notturno. (Res)