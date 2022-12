Brasile: numero decessi per dengue aumentato 301 per cento su anno nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di decessi causati da patologie riconducibili al contagio da dengue è aumentato del 301 per cento in un anno. Lo riferisce il ministero della Salute. Mentre nel corso di tutto il 2021, la dengue aveva ucciso 246 persone, quest'anno la malattia ha mietuto già 987 vittime fino al 10 dicembre. Il precedente record era stato registrato nel 2015 con 986 morti. La malattia, causata da un virus, viene trasmessa attraverso dalla puntura della zanzara Aedes aegypti. I sintomi principali sono febbre alta, eruzioni cutanee e dolori muscolari e articolari. Nelle forme più gravi, la dengue può causare emorragie interne a organi e tessuti e portare alla morte. Nel 2022 sono stati registrati inoltre almeno 1,4 milioni di contagi, in aumento del 163,8 per cento per cento rispetto al 2021, quando il numero fu di 542.038 contagi. Nonostante l'incremento si registra un lieve calo del 7,7 per cento rispetto al 2019.(Brb)