Ambiente: Di Caprio denuncia crisi per deforestazione in Venezuela

21 luglio 2021

- L'attore statunitense Leonardo DiCaprio è tornato a denunciare sui suoi profili social la crisi ambientale in Venezuela. "Si stima che la perdita dei boschi intonsi sia aumentata del 170 per cento", scrive DiCaprio citando un articolo sul tema della rivista "New Scientist". La deforestazione "provoca tra le altre cose erosione del suolo inondazioni, aumento delle emissioni di gas serra, un calo del raccolto", ha aggiunto l'attore che già nel 2020, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, denunciava le carenze strutturali nel Paese caraibico: "l'86 per cento dei venezuelani ha una fornitura non efficiente dell'acqua, e l'11 per cento non ce l'ha proprio, come certifica un sondaggio fatto su 4.500 residenti fatto fall'organizzaione non governativa Ossservatorio venezuelano dei servizi pubblici". (Vec)